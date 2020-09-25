Венгрия не видит нужды в санкциях против РФ из-за инцидента с Навальным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не видит причин для введения новых санкций против России из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным, передает Reuters.

По его словам, в случае если Европейский союз решит запустить процесс введения ограничительных мер в отношении Москвы, то «Венгрия готова рассмотреть это». При этом Орбан подчеркнул, что ЕС должен отменить уже введенные санкции против России, чтобы возобновить торговлю.

Политик также заявил, что санкционная политика, которую ЕС ведет в отношении РФ, является «неразумной».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. В среду, 23 сентября, стало известно, что россиянина выписали из больницы.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили об его отравлении веществами из группы «Новичок», однако не представили российской стороне доказательств. В Кремле заявили, что не скрывают информацию о ситуации с Навальным.

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