МИД усмотрел «удивительные вещи на грани фантастики» в ситуации с Навальным

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МИД России назвал «удивительной вещью на грани фантастики» тот факт, что люди, окружавшие Алексея Навального, которого якобы отравили, невредимы. Это следует из официального комментария ведомства.

«Есть вопросы и в отношении вполне себе нормального самочувствия окружавших «отравленного» А. Навального людей в гостинице, в аэропорту и на борту самолета, которые по логике должны были бы серьезно пострадать. Однако этого не произошло, видимо, тоже по какому-то счастливому стечению обстоятельств. Словом, везде происходили удивительные вещи на грани фантастики», — говорится в сообщении.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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