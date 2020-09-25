МИД усмотрел «удивительные вещи на грани фантастики» в ситуации с Навальным
МИД России назвал «удивительной вещью на грани фантастики» тот факт, что люди, окружавшие Алексея Навального, которого якобы отравили, невредимы. Это следует из официального комментария ведомства.
«Есть вопросы и в отношении вполне себе нормального самочувствия окружавших «отравленного» А. Навального людей в гостинице, в аэропорту и на борту самолета, которые по логике должны были бы серьезно пострадать. Однако этого не произошло, видимо, тоже по какому-то счастливому стечению обстоятельств. Словом, везде происходили удивительные вещи на грани фантастики», — говорится в сообщении.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.
Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Титов объяснил свое пребывание в томском отеле в день инцидента с Навальным
— В МИДе допустили, что ситуация с Навальным была постановкой
— МИД счел сомнительными предъявляемые РФ «улики» по делу Навального