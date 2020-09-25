МИД заявил о превышении ОЗХО своих полномочий в деле Навального

В МИД России заявили, что техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) оказывал «содействие» ФРГ в деле блогера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Оказывая германской стороне предусмотренную п. 38 е) статьи VIII КЗХО техническую помощь в рамках «предполагаемого отравления А. Навального», Техсекретариат превысил свой мандат», — указано в сообщении.

Дипломаты отметили, что немецкой стороне не требуется содействие ОЗХО для проведения анализа проб в сертифицированных организацией лабораториях, что она сама показала, «обратившись в двустороннем порядке к Франции и Швеции без какого-либо «посредничества» ОЗХО».

В министерстве заметили, что в опубликованном 17 сентября на сайте ОЗХО сообщении для СМИ касательно запроса Германии об оказании технического содействия имеются «признаки превышения Техсекретариатом своих полномочий и нарушения им положений КЗХО».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. В среду, 23 сентября, стало известно, что россиянина выписали из больницы.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили об его отравлении веществами из группы «Новичок», однако не представили российской стороне доказательств. В Кремле заявили, что не скрывают информацию о ситуации с Навальным.

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