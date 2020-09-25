МИД счел сомнительными предъявляемые РФ «улики» по делу Навального

В МИД России заявили, что предъявляемые российской стороне «улики» по делу блогера Алексея Навального сомнительны с юридической точки зрения. Об этом сказано в комментарии внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что факт сокрытия Германией «информации о бутылке с будто бы следами высокотоксичных химикатов, изъятой в нарушение уголовно-процессуальных процедур окружением» Навального из гостиничного номера в Томске, и последующий несанкционированный ее вывоз в ФРГ говорит «о политической подоплеке всей этой истории».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. В среду, 23 сентября, стало известно, что россиянина выписали из больницы.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили об его отравлении веществами из группы «Новичок», однако не представили российской стороне доказательств. В Кремле заявили, что не скрывают информацию о ситуации с Навальным.

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