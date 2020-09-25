Правительство одобрило изменения МРОТ и прожиточного минимума

Максимс Краюшкинс

Правительство РФ одобрило проект изменений в закон о прожиточном минимуме и минимальном размере оплаты труда. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил о начале разработки законопроекта о продуктовых сертификатах для нуждающихся. Предполагается, что продуктовый сертификат будет предоставляться на сумму не ниже 25% от федерального прожиточного минимума.

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