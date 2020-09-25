На Украине заявили о невозможности вернуть Крым силовым методом

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что сейчас решать проблему принадлежности Крыма силовым методом Украина не может. Об этом сообщает РИА «Новости».

Это связано с тем, что в настоящий момент и так происходят столкновения на Донбассе.

Кривонос считает, что для «возвращения Крыма» необходимо ужесточать антироссийские санкции.

Ранее Бюро расследований Украины назвало пять причин потери Крыма: преступное сокращение ВСУ, нарушение состояния мобилизационной готовности страны, уничтожение систем ПВО и нивелирование стратегических оборонных документов. Пятой и последней причиной ГБР указывает отсутствие должной реакции руководства страны на «внешние угрозы», которые Киев приписывает России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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