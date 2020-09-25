Путин предложил США подписать взаимные гарантии о невмешательстве
Президент РФ Владимир Путин призвал Вашингтон обменяться взаимными гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга, включая выборы. Заявление об этом опубликовано на сайте Кремля.
«Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы», — говорится в заявлении.
Кроме того, договоренности должны распространяться на информационную сферу и высокотехнологичные методы влияния, отмечает президент.
Все эти шаги могут помочь восстановить сотрудничество между Россией и США в области международной информационной безопасности, считает Путин.
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