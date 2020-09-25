Мэр Ялты сообщил об увольнении заместителя за поддержку протестов в Белоруссии

Заместитель мэра Ялты Михаил Загорцев уволен из-за своих высказываний в поддержку протестов в Белоруссии. Об этом сообщил РИА «Новости» мэр города Иван Имгрунт.

«Да, он уволен с занимаемой должности. Решение принято в связи с тем, что выяснилось (про) его интервью, о котором на момент приема в администрацию нам было неизвестно. Считаем, что его высказывания несовместимы с должностью заместителя», — сказал Имгрунт.

Отмечается, что ранее Загорцев записал видеообращение, в котором поддержал протесты в Белоруссии, а также призвал россиян не вмешиваться в дела республики.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия предложила возобновить авиасообщение с Грецией

— Макаревич не смог выступить на концерте в поддержку Белоруссии

— Польша не станет разрывать дипотношения с Белоруссией