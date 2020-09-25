Польша не станет разрывать дипотношения с Белоруссией

Варшава не намерена разрывать дипломатические отношения с Минском, несмотря на непризнание легитимности действующего лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.

«Правительство Польши не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Белоруссией», — заявили в пресс-службе министерства.

Ранее Польша и большинство стран Евросоюза отказались признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, а также заявили о намерении ввести против официальных лиц республики санкции за фальсификации на выборах и насилие в отношении протестующих.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. При разгоне демонстраций милиция и внутренние войска применили против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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