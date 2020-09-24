СМИ: адвокат Колесниковой перестала выходить на связь
Адвокат белорусского оппозиционера Марии Колесниковой Людмила Казак перестала выходить на связь, пишет портал tut.by.
«В 13.50 (совпадает с мск) Людмила рассталась со своей коллегой, с которой встречалась на улице Коммунистической. Торопилась в судебное заседание. В суд она не приехала. Машина припаркована на Коммунистической, закрыта», — приводятся слова адвоката Виктора Мацкевича.
Отмечается, что муж Казак подаст заявление о похищении человека в РУВД Центрального района Минска.
Ранее сообщалось, что Колесникова арестована по подозрению в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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