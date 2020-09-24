Трамп заявил, что признает победу Байдена, если это сделает Верховный суд
Павел Посадский
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент США Дональд Трамп заявил, что признает победу демократа Джозефа Байдена на выборах главы государства, если такое решение вынесет Верховный суд. Об этом он заявил в эфире Fox News.
«О, с этим я соглашусь. Но я думаю, нам еще предстоит долгий путь, прежде чем мы дойдем до этого», — сказал президент.
Ранее Трамп не стал отвечать на вопрос, может ли он гарантировать мирную передачу власти, если проиграет президентские выборы. В ответ на это Байден заявил, что в таком случае военные насильно выведут республиканца из Белого дома.
Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп не гарантирует, что мирно передаст власть после выборов
— Байден оценил отказ Трампа осуществить мирную передачу власти