Министр финансов Кузбасса заразился COVID-19
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
У заместителя губернатора Кузбасса, министра финансов Игоря Малахова выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации правительства региона.
Отмечается, что среди сотрудников Министерства финансов заболевших и находящихся на самоизоляции нет.
В настоящее время региональное ведомство работает в штатном режиме.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Институт Гамалеи запустил испытания вакцины от коронавируса на группах риска
— Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам весны этого года
— Россия получила запросы на 1,2 млрд доз вакцины от коронавируса