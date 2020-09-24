Министр финансов Кузбасса заразился COVID-19

У заместителя губернатора Кузбасса, министра финансов Игоря Малахова выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации правительства региона.

Отмечается, что среди сотрудников Министерства финансов заболевших и находящихся на самоизоляции нет.

В настоящее время региональное ведомство работает в штатном режиме.

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