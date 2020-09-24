Глава МИД Ирана поддержал идею Путина о зеленых коридорах

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран поддерживает предложение президента России Владимира Путина о создании зеленых коридоров для торговли без войн и санкций, в том числе для распространения лекарств. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он обратил внимание на то, что Соединенные Штаты ведут экономические войны против России, Ирана и Китая, в том числе стремятся помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».

«Предложение Путина о зеленых коридорах очень хорошее и по сути равнозначно избавлению от торговых войн, и даже от войн, связанных с лекарствами и продовольствием, в условиях, когда коронавирус является серьезной угрозой миру», — отметил иранский министр.

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