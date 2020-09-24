МИД России примет ответные меры на высылку Болгарией российских дипломатов

Министерство иностранных дел России примет ответные меры на высылку Болгарией российских дипломатов по обвинению в шпионаже. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Рассматриваем это как преднамеренную попытку нанести ущерб конструктивному российско-болгарскому взаимодействию», — указано в сообщении.

При этом в МИД уточнили, что об ответных мерах будет объявлено позднее.

Ранее внешнеполитическое ведомство Болгарии заявило, что высылает двух российских дипломатов из страны из-за обвинений в шпионаже.

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