Канада выразила сожаление насчет инаугурации Лукашенко

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Оттава выражает сожаление в связи с инаугурацией президента Белоруссии Александра Лукашенко «после фальсифицированных выборов». Об этом он написал в своем Twitter.

По словам министра, у Лукашенко отсутствует легитимность демократического избранного главы государства.

«Канада призывает к свободным и честным выборам. Мы координируем с международными партнерами надлежащий ответ», — написал Шампань.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.

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