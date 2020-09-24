Додон отметил особый статус русского языка в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что русский язык в республике имеет статус языка межнационального общения, передает пресс-служба главы государства.

Такое заявление он сделал на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

По словам Додона, знание русского языка является преимуществом для молдавских граждан. Политик подчеркнул, что почти каждый житель Молдавии может говорить на нескольких языках.

«Практически каждый гражданин Молдавии свободно говорит на нескольких языках, постоянно открывает для себя особенности культуры разных народов, русский язык имеет особый статус как язык межнационального общения, - и это является безусловным конкурентным преимуществом для реализации возможностей наших граждан в современном мире», — сказал Додон на русском языке в ходе своего выступления.

Он также отметил, что закрепленный в конституции постоянный нейтралитет Молдавии является базовой основой «национальной, энергетической и информационной безопасности» страны.

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