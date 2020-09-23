Вашингтон не признал Лукашенко законным президентом Белоруссии
Валерия Исполатова
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Вашингтон отказался признать Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американского Госдепартамента.
США считают, что президентские выборы в республике не были свободными и справедливыми, а их результаты фальсифицировали.
«США не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Белоруссии», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.
Ранее во Дворце Независимости в Минске прошла инаугурация Лукашенко на пост главы государства. Он занял эту должность в шестой раз.
На фоне этого в белорусской столице начались акции протеста.