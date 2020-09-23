Вашингтон не признал Лукашенко законным президентом Белоруссии

Вашингтон отказался признать Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американского Госдепартамента.

США считают, что президентские выборы в республике не были свободными и справедливыми, а их результаты фальсифицировали.

«США не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Белоруссии», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.

Ранее во Дворце Независимости в Минске прошла инаугурация Лукашенко на пост главы государства. Он занял эту должность в шестой раз.

На фоне этого в белорусской столице начались акции протеста.