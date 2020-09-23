Госдеп опубликовал предупреждение по Белоруссии для американцев
Госдепартамент США опубликовал предупреждение по Белоруссии для американцев, призвав воздержаться от посещения людных мест в республике, потому что мирные протесты могут превращаться в беспорядки. Об этом пишет РИА «Новости».
«После президентских выборов в Белоруссии собрания людей могут возникать спонтанно. Избегайте демонстраций и оставайтесь бдительными, поскольку возможна эскалация мирных протестов и перебои с интернетом и транспортом», — предупредили в Госдепе.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В центре Минска слышна стрельба
— США официально не признают Лукашенко законным президентом