Госдеп опубликовал предупреждение по Белоруссии для американцев

Госдепартамент США опубликовал предупреждение по Белоруссии для американцев, призвав воздержаться от посещения людных мест в республике, потому что мирные протесты могут превращаться в беспорядки. Об этом пишет РИА «Новости».

«После президентских выборов в Белоруссии собрания людей могут возникать спонтанно. Избегайте демонстраций и оставайтесь бдительными, поскольку возможна эскалация мирных протестов и перебои с интернетом и транспортом», — предупредили в Госдепе.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.

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