США официально не признают Лукашенко законным президентом
США официально не признают Лукашенко законным президентом, заявил представитель госдепартамента. Об этом пишет РИА «Новости».
«Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными. Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны», — сказал представитесь, комментируя инаугурацию Лукашенко.
23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лукашенко назвал сильную власть необходимой для выживания Белоруссии
— Минюст Белоруссии заявил, что инаугурация Лукашенко отвечала законодательству
— Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента Белоруссии