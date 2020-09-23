Россия ждет, что Германия ответит на запрос по Навальному в течение 10 дней

Россия ждет, что Германия в течение 10 дней ответит на запрос по ситуации с Алексеем Навальным, направленный постпредству Германии при ОЗХО. Об этом заявил передает RNS, пишет ТАСС.

«Согласно КЗХО (Конвенция о запрещении химического оружия), ответ на запрос немецкая сторона обязана предоставить в десятидневный срок», — сказал Шульгин.

Постпред добавил, что Россия будет выстраивать дальнейшие действия в зависимости от содержания немецкого ответа.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. В среду, 23 сентября, стало известно, что россиянина выписали из больницы.

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