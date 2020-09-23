Зеленский заявил, что хотел бы «большей эффективности» от диалога с Путиным
Бернст Ю.
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы «большей эффективности» от диалога с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Hospodarske Noviny.
Зеленский отметил, что коммуникация с Путиным ограничена, но предметна.
«Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога», — добавил украинский лидер.
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