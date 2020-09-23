Лукашенко описал ощущения после вступления в должность президента Белоруссии

Александр Лукашенко, вновь вступивший в должность президента Белоруссии, рассказал об эмоциях, которые он испытывал во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости, передает «БелТА».

Политик назвал день «торжественным» и отметил, что вступает в должность с чувством гордости за белорусов.

«День вступления в должность Президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость», — добавил Лукашенко.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. В ходе церемонии Лукашенко, положив правую руку на конституцию Белоруссии, произнес присягу на белорусском языке и подписал акт о принесении присяги.

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