Политолог заявил о выгоде Макрона от публикации беседы с Путиным о Навальном

Доктор политических наук Илдус Ярулин заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону была выгодна публикация его разговора с российским коллегой Владимиром Путиным о блогере Алексее Навальном. Об этом сообщает URA.RU.

По его мнению, такие утечки не возникают случайно. Специалист предположил, что целью публикации разговора могло быть повышение рейтинга французского лидера на международной арене.

Ярулин добавил, что Франция желает занимать ключевое место в Европе, а Макрон хочет быть одним из доминирующих политиков мира.

Политолог заключил, что в условиях нынешней жесткой антироссийской борьбы каждый пытается найти свою выгоду.

Ранее газета Le Monde рассказала о подробностях переговоров Путина и Макрона.