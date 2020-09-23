Трамп похвалил себя за действия против коронавируса

Президент США Дональд Трамп считает ужасным тот факт, что число жертв коронавируса нового типа в стране преодолело отметку в 200 тысяч, передае РИА «Новости».

Глава Белого дома отметил, что если бы не действия его администрации, то летальных исходов могло быть в разы больше.

«Если вы посмотрите на альтернативы — то было бы два с половиной миллиона смертей», — заявил Трамп.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились более 7 млн человек, выздоровели 4,3 млн, умерли более 200 тысяч пациентов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Заразили мир»: Трамп призвал мир наказать Китай

— В США за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев COVID-19

— В США от COVID-19 скончались более 200 тыс. человек