Эксперт прокомментировал внесенные Путиным законопроекты в развитие норм Конституции

Генеральный директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев прокомментировал «Газете.Ru» внесение президентом России Владимиром Путиным в ГД законопроектов, которые исполняют поправки к Конституции.

«Это необходимо было сделать, потому что Конституция требует своего развития в законодательстве, это развитие мы и видим. Понятно, почему сейчас [были внесены законопроекты] — началась работа сессии, а это самое время для внесения ключевых законопроектов, которые будут обсуждаться комитетами, которые должны быть приняты Думой. Сейчас все собрались, и работа началась. Почему не позже? Потому что нужно успеть за время сессии. Почему не раньше? Потому что они только собрались», — отметил он.

Он отметил, что поправки в ФЗ вносятся, для «исполнения изменений в Конституции». «Также создается более сбалансированная политическая система, в которой разные институты политической власти взаимодействуют друг с другом и друг друга взаимно ограничивают. Это и есть система сдержек и противовесов», — добавил эксперт.

Специалист подчеркнул, что «мы шли долго от советской власти к суперпрезидентской республике — по-другому быть не могло».

«Как правильно сказали еще в 90-е годы, пропасть между СССР и демократической республикой перепрыгнуть сразу нельзя. Суперпрезидентская республика — это был промежуточный этап. Сейчас более глубоко балансируют разные органы власти между собой. Правительство формируется президентом, но согласовывается с нижней палатой. Силовые министры согласовываются с верхней палатой. Дополнительные возможности появляются у Конституционного суда. Но при этом требования к судьям этого суда резко возрастают. Таким образом создается такой взаимный ограничитель каждого института госвласти», — подчеркнул Журавлев.

При этом Россия остается президентской республикой. «Потому что, чтобы она была парламентской республикой, правительство должно формироваться полностью нижней палатой парламента на основании того, какая партия получает большинство в этой палате. У нас все-таки формирует правительство президент, но согласовывает с парламентом», — пояснил политолог.

«То, что будет сейчас, — это более сбалансированная система. Чем сбалансированнее система, тем она эффективнее работает», — добавил он.

По его словам, предложенные президентом законопроекты защищают «власть от ошибок власти». «Именно за счет баланса. От ошибок в принципе ни один институт не застрахован, но ошибки одного института перекрывают возможности воздействия другого института. Сам этот баланс дает возможности гражданам, потому что можно апеллировать не к одному институту, который может ошибиться, а к целому ряду институтов, которые могут ограничить ошибки друг друга», — отметил он.

Говоря о внесенных президентом законопроектах, Журавлев добавил, что «перед нами новый шаг развития государственной власти и государства как гражданского института». «Оно развивается, становится сложнее, а, развиваясь, становится эффективнее. Потому что эффективность власти во многом определяется балансами», — подчеркнул Журавлев.