Путин предложил бесплатно предоставить «Спутник V» сотрудникам ООН

Президент России Владимир Путин в рамках выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, предложил бесплатно предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V» сотрудникам организации.

Глава государства отметил, что новая инфекция не обошла стороной персонал ООН.

Россия готова оказать сотрудникам организации всю необходимую помощь, в том числе бесплатно предоставить вакцину для добровольной вакцинации, заверил президент.

Он также подчеркнул, что российский препарат доказал свою эффективность, надежность и безопасность.

«Готовы делиться нашим опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами», — заявил Путин.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публично поблагодарила Россию за усилия в разработке безопасной и эффективной вакцины против коронавируса.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».