Россия не заинтересована в кризисе после выборов в США
Полина Рутковская
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Россия не заинтересована в кризисе в Соединенных Штатах после предстоящих президентских выборов, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС.
По словам Лаврова, российской стороне не хотелось бы, чтобы «такая ведущая страна в мировом масштабе» оказалась в глубоком кризисе. Министр также назвал «тревожными» проявления расизма и насилия, наблюдаемые в США.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.
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