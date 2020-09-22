Россия не заинтересована в кризисе после выборов в США

Россия не заинтересована в кризисе в Соединенных Штатах после предстоящих президентских выборов, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС.

По словам Лаврова, российской стороне не хотелось бы, чтобы «такая ведущая страна в мировом масштабе» оказалась в глубоком кризисе. Министр также назвал «тревожными» проявления расизма и насилия, наблюдаемые в США.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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