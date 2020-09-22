Жириновский заявил о грядущем распаде США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что через 15-20 лет Соединенные штаты перестанут существовать как государство, передает РИА «Новости».

По его словам, американский народ ни на что не способен, лишь «крадет у всего мира достижения».

«Страна-барахолка, страна-«черкизон», которой осталось жить максимум 15-20 лет», — сказал политик.

Жириновский добавил, что распад США станет ему подарком к 100-летию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жириновский отчитался об отличном самочувствии после прививки от COVID-19

— Жириновский раскритиковал российскую медицину

— Жириновский планирует сделать вторую часть прививки от COVID-19