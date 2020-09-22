Володин рассказал, сколько депутатов Госдумы остаются в больницах из-за COVID-19

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что в больницах с диагностированным коронавирусом остаются десять российских парламентариев, сообщает РИА «Новости».

«Не называю фамилии, потому что это будет неправильно. На сегодняшний день у нас количество тех, кто находится на больничной койке, и тех, у кого есть антитела перевалило за 50 человек. Десять депутатов находится в больницах», — сказал на пленарном заседании Володин.

По его словам, часть депутатов сейчас находятся на самоизоляции из-за того, что контактировали в здании парламента с человеком, у которого диагностировали коронавирус.

По последним данным, в России зафиксировано 1 115 810 случаев заболевания COVID-19.

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