Лукашенко назвал Приморский край близким партнером Белоруссии
Елизавета Мележенкова
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассматривает Приморский край как близкого и важного партнера республики. Об этом сообщает БелТА.
Он подчеркнул, что никогда не рассматривал Владивосток как далекий и чужой город.
«Часто вспоминаем о своем Отечестве от Бреста до Владивостока», — произнес Лукашенко.
Он также отметил, что Белоруссия готова делать все необходимое для Приморского края.
Об этом белорусский лидер заявил на встрече с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко. Лукашенко также отметил хорошие личные взаимоотношения с ним.
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