Лукашенко назвал Приморский край близким партнером Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассматривает Приморский край как близкого и важного партнера республики. Об этом сообщает БелТА.

Он подчеркнул, что никогда не рассматривал Владивосток как далекий и чужой город.

«Часто вспоминаем о своем Отечестве от Бреста до Владивостока», — произнес Лукашенко.

Он также отметил, что Белоруссия готова делать все необходимое для Приморского края.

Об этом белорусский лидер заявил на встрече с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко. Лукашенко также отметил хорошие личные взаимоотношения с ним.

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