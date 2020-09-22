В Кремле оценили заявление Помпео о введении США санкций против РФ из-за Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о планах Вашингтона ввести санкции в отношении РФ из-за ситуации блогера Алексея Навального, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Что касается в целом такой санкционной зависимости США – это уже по-другому трудно назвать — она всем странам мира хорошо известна и вряд ли кто-то такую деятельность одобряет», — сказал представитель Кремля.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона ожидает результатов расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), после чего определится со своей реакцией на данный инцидент.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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