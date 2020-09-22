Лукашенко захотел отправить белорусских строителей на космодром Восточный
Кирилл Семченко
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Президент Александр Лукашенко заявил, что намерен отправить рабочих из Белоруссии на строительство российского космодрома Восточный. Об этом он заявил во время встречи с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
«Мне хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители. Я готов перебросить туда трест, а может быть, и два», — сказал Лукашенко.
По его словам, главное в этом вопросе — договориться о сотрудничестве с российскими властями.
22 сентября Лукашенко проводит встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко в Минске, который находится там с рабочим визитом.
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