В Госдуме оценили инцидент в ООН после слов о «российском Крыме»

В Госдуме прокомментировали случившееся на форуме ООН, где представителя Крыма Романа Чегринца перебили после слов о российском полуострове.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев заявил РИА «Новости», что Крым — это частица России, когда-нибудь с этим все смирятся. То, что произошло на форуме ООН, говорит о том, что пока все делается, «чтобы разыгрывать эту карту». Поэтому можно ожидать и не только прерывание выступления, но и что-то другое.

«На все это нужно реагировать, на мой взгляд, только одним: как можно больше денег вкладывать в Крым, делать из Крыма в хорошем понимании витрину, чтобы весь мир видел, что, вернувшись в родную гавань, Крым расцвел», — добавил Тайсаев.

Он не знает, кто попросил прервать представителя Крыма, но считает, что это могла быть не Украина, а кто-то из Европы, так как у них совпадают «антироссийские позиции».

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