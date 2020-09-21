Лавров счел возможные санкции США за сотрудничество с Ираном незаконными

Возможные санкции США за сотрудничество с Ираном будут нелегальными, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Al Arabiya».

Лавров отметил, что его не удивит решение Соединенных Штатов ввести санкции против всех, кто сотрудничает с Ираном, однако подобное решение будет незаконным.

20 августа США уведомили председателя СБ ООН «о существенном несоблюдении Ираном своих обязательств» по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Вашингтон заявил, что с этого дня был запущен 30-дневный процесс возвращения ранее отмененных санкций.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), отменяющий санкции против Ирана в обмен на обязательства Тегерана в атомной сфере. В том же году Совбез ООН принял резолюцию 2231, объявившую 18 октября 2020 года концом оружейного эмбарго.

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