Один из лидеров белорусской оппозиции заявил о готовности выступить в Госдуме

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции и экс-министр культуры Павел Латушко заявил о желании выступить перед депутатами Госдумы, чтобы прояснить позицию демократических сил в республике. Об этом политик рассказал в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

«Я хотел бы обратиться с предложением к депутатам российской Государственной Думы: я готов также выступить и на заседании комитета по иностранным делам Государственной Думы России для того, чтобы представить позицию координационного совета», — сказал Латушко.

Он пояснил, что без России, как и без Евросоюза, политический кризис в Белоруссии никогда не получится преодолеть, и добавил, что белорусы не намерены объединяться с Брюсселем против Москвы.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета оппозиции в республике 14 августа. Совет намерен способствовать транзиту власти в стране и вести переговоры со сторонниками действующего лидера Александра Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.

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