На протестном марше в Минске задержали доверенное лицо Тихановской

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Олег Моисеев, который на президентских выборах был доверенным лицом экс-кандидата Светланы Тихановской, задержан в Минске. Он принимал участие в несанкционированной акции протеста, передает пресс-служба КС в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Минске во время марша был задержан член основного состава КС Олег Моисеев, доверенное лицо Светланы Тихановской», — указывается в сообщении.

В различных городах Белоруссии в воскресенье, 20 сентября, проходят акции протеста.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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