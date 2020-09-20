Тихановская высказалась об отсутствии диалога с Россией

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала отсутствие у нее контактов с официальными представителями России.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Это же дело каждой страны. Кто-то поддерживает нас, кто-то не поддерживает», — заявила она в интервью РБК.

Политик отметила, что Белоруссия и Россия — дружественные страны, и что россияне поддерживают жителей соседней страны.

При этом она выразила сожаление, что глава России Владимир Путин поддержал президента Белоруссии Александра Лукашенко, «а не белорусский народ».

«Но это его решение, его выбор, мы на него никак повлиять не можем. Но мы всегда открыты, наш координационный совет всегда открыт к диалогу. Я тоже открыта к диалогу с представителями Российской Федерации», — добавила Тихановская.

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