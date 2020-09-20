Глава дипломатии ЕС заявил, что США не могут восстановить санкции против Ирана

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что США не могут инициировать процесс восстановления санкций ООН против Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США не могут считаться участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и не могут инициировать процесс восстановления санкций ООН в соответствии с резолюцией Совбеза 2231.

«В связи с этим обязательства по снятию санкций в соответствии с СВПД продолжают применяться», — добавил Боррель.

Он напомнил, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из сделки 8 мая 2018 года и не участвовали в связанных с этим мероприятиях.

20 августа США уведомили председателя СБ ООН «о существенном несоблюдении Ираном своих обязательств» по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Вашингтон заявил, что с этого дня был запущен 30-дневный процесс возвращения ранее отмененных санкций.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), отменяющий санкции против Ирана в обмен на обязательства Тегерана в атомной сфере. В том же году Совбез ООН принял резолюцию 2231, объявившей 18 октября 2020 года концом оружейного эмбарго.

В 2018 году президент США Дональд Трамп покинул СВПД и повторно ввел санкции против Тегерана, из-за чего Иран сократил ядерные обязательства. В настоящее время Вашингтон требует продления оружейного эмбарго и грозится в противном случае запустить механизм возврата санкций, отмененных резолюцией 2231.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Иран надеется, что СБ ООН отвергнет попытку США вернуть санкции

— Помпео заявил, что США накажут тех, кто не восстановит санкции против Ирана

— В МИДе заявили, что СБ ООН не возвращал санкции против Ирана