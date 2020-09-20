Глава украинской делегации по Донбассу одобрил перенос переговоров из Минска

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу одобрил перенос переговоров из Минска. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Сейчас политическая ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на Минской площадке. Народ поднялся против Лукашенко, и все говорит о том, что протесты будут продолжаться. Работать в таких условиях очень сложно», — говорится в сообщении.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена может выступить в роли посредника в урегулировании конфликта на востоке Украины

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