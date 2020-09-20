Пушков предрек навязывание России ценностей США если Байден станет президентом

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что в случае победы на выборах в США кандидата от демократов Джо Байдена, Америка начнет навязывать всему мира свои идеалы, и начнет с России. Об этом он пишет в своем Telegram-канале.

«Если «адская коалиция» все же одержит победу или захватит власть в США, независимо от результатов голосования, воодушевленная своим триумфом, она бросится навязывать свои «ценности и идеалы» всему остальному миру. Финансирует эту коалицию (Джордж) Сорос. Поэтому Россия станет первым объектом атаки», — говорится в сообщении.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Действующему президенту США Дональду Трампу будет противостоять кандидат от демократов Джо Байден.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп удивился критике за то, что он «ладит с Путиным»

— Названы факторы, которые могут привести к ослаблению рубля

— Трамп назвал Байдена продажным коррумпированным глобалистом