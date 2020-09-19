Трампу отправили посылку со смертельным ядом

Неизвестные направили президенту США Дональду Трампу посылку, в которой находился смертельный яд. Об этом сообщает CNN.

В посылке содержался яд рицин, который является сильнейшим растительным ядом. Наличие яда в посылке подтвердили два теста.

Телеканал уточняет, что посылка, которая проходила предварительную проверку за стенами Белого дома, была перехвачена сотрудниками правоохранительных органов.

СМИ отмечает, что расследованием инцидента зайдется ФБР и Секретная служба охраны президента.

CNN не приводит официальных комментариев Белого дома по данному инциденту.