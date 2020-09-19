Российские пранкеры поговорили с главой Европарламента от имени Тихановской

Российские пранкеры позвонили главе Европейского парламента (ЕП) Давиду Сассоли от имени экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской и главы Литвы Гитанаса Науседы и спросили про белорусские санкции. Запись их разговора появилась на YouTube-канале пранкера Алексея Столярова (Лексуса).

Сассоли, думая, что он разговаривает с Тихановской, спросил о ее самочувствии. Также он заявил, что ЕП очень обеспокоен ситуацией в Белоруссии. После этого он пригласил «Тихановскую» в Европарламент и даже предлагал устроить для нее пресс-конференцию.

«Через несколько дней я встречусь с [главой комитета по внешней политике ЕП Дэвидом] Макалистером, и мы вместе подумаем, кто поможет вам поработать над тем, как повлиять на публичное мнение и на государства. Я думаю, это сейчас лучшее», — сказал пранкерам Сассоли.

На вопрос пранкеров, будут ли введены санкции в отношении Белоруссии на уровне Европейского парламента, глава ЕП ответил: «У нас будет следующая сессия в начале октября, и это станет хорошим поводом для вас посетить нас».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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