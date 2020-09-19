МИД Белоруссии оценил участие Тихановской во встрече с главами МИД ЕС

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что участие лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе будет являться неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так печально. По сути ведь совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам», — выразил мнение Глаз.

Он добавил, что после таких шагов станет ясно, что «реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси».

По его словам, белорусское внешнеполитическое ведомство уже выразило позицию по данной теме и довело до представителя ЕС в Минске и до соответствующих лиц в Брюсселе.

Ранее пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина заявила, что политик выступит 21 сентября на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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