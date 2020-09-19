В МИД РФ считают незаконными санкции Запада против Белоруссии

Директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Запад в ситуации с Белоруссией нарушает принципы Устава ООН и использует незаконные санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«К сожалению, в контексте Белоруссии мы наблюдаем привычную картину: западные страны, попирая основополагающие принципы Устава ООН, пытаются использовать постэлекторальную ситуацию для продвижения собственных узкокорыстных интересов», — сказал он.

Ильичев отмечает, что Запад задействует привычные инструменты, в том числе незаконные односторонние санкции.

По его словам, МИД РФ считает неприемлемым такое вмешательства во внутренние дела Белоруссии, в том числе с «задействованием «площадки» ООН».

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