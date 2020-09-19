Трамп подверг Байдена жесткой критике после обвинений в свой адрес

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего соперника на грядущих президентских выборах Джо Байдена. Об этом сообщает РИА «Новости».

Американский лидер отметил, что Байден не должен критиковать его действия во время пандемии COVID-19. По словам главы Белого дома, Байден, находясь на посту вице-президента, справлялся с пандемией свиного гриппа гораздо хуже, чем он с коронавирусом.

«Посмотрите на Сонного Джо, как они справлялись со свиным гриппом? Это был провал, кошмар», — сказал Трамп.

Ранее Байден обвинил Трампа в высокой смертности от коронавируса в США.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции: заразились 6,9 млн человек, излечились 4,1 млн пациентов, погибли более 200 тысяч человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 30 млн заболевших, свыше 22 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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