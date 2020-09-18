Зеленский обвинил местные власти в обострении ситуации с COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в стране повлияли на ситуацию с распространением коронавируса. Об этом сообщает агентство УНИАН.

«Я считаю, что если бы не местные выборы, то заболеваемость у нас была бы меньше. Всегда люди ориентируются на лидера», ― говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что на Украине во время первой волны коронавируса был лучший показатель по заболеваемости в Европе. Он обвинил местные власти в «политических играх», в результате которых были смягчены антикоронавирусные меры, что привело к росту заболеваемости.

Накануне очередной антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 за сутки был зафиксирован на Украине. В стране выявлено 3 584 человека с коронавирусом. Последний рекордный показатель был зафиксирован 11 сентября — 3 144 заболевших. За все время пандемии на Украине коронавирусом переболели 166 244 человека.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов скончались. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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