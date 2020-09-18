В Минске рассказали, как ответят на санкции ЕС

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика готова ответить на возможные санкции Евросоюза, передает РИА «Новости».

21 сентября министры иностранных дел стран ЕС обсудят вопрос о санкциях против Минска, в том числе персональных санкциях в отношении белорусских официальных лиц.

«Мы готовы к этому, мы никогда не будем инициировать какие-то действия, направленные на ухудшение отношений с нашим важным партнером – Европейским союзом и отдельными странами-членами. Но мы однозначно готовы к тому, чтобы дать адекватный ответ на подобного рода разрушительные действия», — сказал Макей.

По его словам, ответ может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в стране, и других шагов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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