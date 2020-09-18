Зеленский заявил о стремлении к постоянному перемирию на Донбассе

Максимс Краюшкинс
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится сделать перемирие на Донбассе постоянным. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сколько будет продолжаться режим тишины, режим прекращения огня — я не могу сказать. Мы делаем все для того, чтобы он вышел на постоянный уровень», — говорится в сообщении.

Президент добавил, что режим прекращения огня — «самый первый пункт «Минска», который мы почти полностью достигли».

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.

22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Согласно итогам переговоров, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.

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