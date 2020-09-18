Белорусский оппозиционер Знак объявил голодовку в СИЗО

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Максим Знак объявил голодовку в СИЗО, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката оппозиционера Дмитрия Лаевского.

Таким образом Знак выражает несогласие с предъявленным ему обвинением по уголовному делу о призывах к захвату власти, пояснил адвокат.

Знаку предъявлено обвинение по статье «Публичные призывы к захвату госвласти с использованием СМИ и интернета. Лаевский отметил, что предъявленное его подзащитному обвинение, «не конкретизировано, из него не ясно, какие именно высказывания Максима расцениваются в качестве направленных против национальной безопасности, и оно все так же состоит в преследовании за выражение мнения».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 14 августа в Белоруссии был создан Координационный совет оппозиции.

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