Польша может ввести национальные санкции против Белоруссии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента Литвы.

В пятницу, 18 сентября, президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда провели телефонный разговор.

«Польша была приглашена присоединиться к введению региональных санкций и тем самым продемонстрировать солидарность с гражданским обществом Белоруссии, которое подвергается агрессии и политическим расправам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Польши подтвердил, что изучает этот вопрос.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия, Венесуэла и Китай призвали ООН прекратить дебаты по Белоруссии

— Постпред Белоруссии в ООН опроверг заявления о пропавших без вести на протестах

— В Литве рассказали о реакции на возможное закрытие границы с Белоруссией